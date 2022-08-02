В Волгограде из-за угроз теракта эвакуируют все детские сады и суды

Всех детей вывели на улицу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград 2 августа накрыла очередная волна эвакуаций. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru источник в оперативных службах, на этот раз она коснулась детских садов и зданий судов. Письма с угрозами поступили по поводу всех учреждений этого профиля в городе. Детей эвакуировали на безопасное расстояние. Родителей попросили по возможности забрать малышей по домам, ведь стоять им приходится на жаре под солнцем. Проверка помещений занимает время.

На данный момент никаких взрывных устройств не нашли. Видимо, преступники переключились со школ на сады, так как в образовательных учреждениях сейчас идет ремонт. Проходит плановая эвакуация и из зданий судов. Процедура уже отработана до мелочей – служителей Фемиды предупреждают о бомбах по нескольку раз в неделю.