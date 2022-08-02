Волгоградский Роспотребнадзор назвал признаки спелых арбузов и дынь

Волгоградцам рассказали признаки спелых арбузов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Волгоградской области началась пора арбузов и дынь. Рынки начали заваливать бахчевыми культурами. Волгоградцам рекомендуют покупать их в санкционированных местах торговли. Продажа вдоль дорог в необорудованных местах запрещена. У продавцов должны быть документы, которые подтверждают качество и безопасность продуктов. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области дало советы, как выбрать спелые арбузы и дыни.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ведомство, у спелого арбуза корка яркая, контрастная, твердая и блестящая. Если ее легко можно проткнуть ногтем, то плод еще не до конца дозрел. Бок, на котором лежал арбуз, должен быть ярко желтым. У спелого плода сухие усик и плодоножка. При ударе ладонью он вибрирует, согнутым пальцем – издает умеренно звонкий звук. При сжатии вдоль продольной оси можно услышать слабый хруст. Мякоть должна быть различных красных оттенков, семена черного или коричневого цвета.

Признаки спелых дынь практически такие же, и все-таки есть небольшие отличия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. При ударе по плоду звук должен быть глухим. Дыня должна быть ароматной, если запаха нет, ее лучше не покупать.