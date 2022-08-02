Волгоградцев предупредили о пробках на улице Ангарской из-за ремонта дороги

Из-за работы крупногабаритной техники возможны пробки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Если ваш привычный маршрут пролегает через улицу Ангарскую, на ближайшие недели стоит поискать альтернативные варианты, если не хотите коротать время в пробках. Администрация Волгограда предупредила о начале дорожных работ на этой улице. Начнется оно с фрезерования покрытия – крупногабаритная техника уже 3 августа начнет снимать старый асфальт в границах улиц Римского-Корсакова и Полины Осипенко. Работать будут по всей ширине дороги, поэтому заторы неминуемы.

Обновлением проезжей части занимается муниципальный подрядчик. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» МБУ «Северное» удалит старое покрытие на площади 5,5 тысячи квадратных метров. Затем дорожники приступят к укладке нового асфальта: на улице уложат новое двуслойного покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также рабочие восстановят 38 колодцев ливневок и инженерных сетей.