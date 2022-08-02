В Пермь из Волгограда отправился первый самолет по новой летной программе

Началась летная программа из Волгограда в Пермь Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

1 августа в 18-40 из волгоградского аэропорта в небо поднялся первый самолет в Пермь по новой летной программе. На Урал отправились 103 человека. Летели семьи с детьми к родственникам, путешественники на сплавы и бизнесмены по делам. Загрузка составила 90 процентов. На обратный рейс купили чуть меньше билетов – 63.

По традиции первый самолет встретили водяной аркой, после этого Embraer 190 отправился к месту стоянки.

Расписание самолетов сделали удобным: по понедельникам и пятницам. В понедельник вылет в 18-40, прилет в 22-55, в пятницу вылет в 9-20, прибытие 13-35. Время в пути чуть больше двух часов. Пермь живет +2 часа к Москве.