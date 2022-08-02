Мощи Сергия Радонежского доставят в Волгоград 11 августа

Мощи доставят в кафедральный собор 11 августа. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Для всех верующих Волгоградской области в середине августа состоится важное событие. 11 августа в Волгоград привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Наш город стал частью святого путешествия ковчега по разным городам страны. Посвящено оно 600-летию обретения честных мощей великого святого. Их провезут по России, Казахстану и Белоруссии более 30 тысяч километров.

В Волгограде к святыне можно будет прикоснуться в кафедральном соборе Александра Невского с 12 по 15 августа. Каждый день перед ковчегом волгоградские священнослужители будут совершать молебны с акафистом. А 15 августа после Божественной литургии состоятся торжественные проводы святыни.

График пребывания мощей Сергия Радонежского в соборе Александра Невского в Волгограде

11 августа

В 23-30 состоится торжественное прибытие мощей в собор.

12 августа

С 8-00 до 10-00 - божественная литургия, с 10-00 до 17-00 - служение духовенством Волгоградской епархии молебнов с акафистом преподобному Сергию Радонежскому. С 17-00 до 19-30 - вечернее богослужение.

13 августа

С 8-00 до 10-00 - божественная литургия. С 10.00 до 17.00 служение молебнов с акафистом святому. С 17.00 до 19.30 – всенощное бдение.

14 августа

С 07.00 до 9.00 - божественная литургия. С 10.00 до 12.00 - божественная литургия. С 12.00 до 17.00 - служение духовенством Волгоградской епархии молебнов с акафистом. С 17.00 до 19.30 – вечернее богослужение.

15 августа

С 08.00 до 10.00 - божественная литургия. С 10.00 - торжественные проводы святыни.