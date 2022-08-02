ЦПКиО Волгограда просит присылать фотографии дедов-фронтовиков

Фото: ЦПКиО.

В Центральном парке культуры и отдыха готовятся к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Несмотря на то, что это парк развлечений, здесь есть мемориальная зона, посвященная 13-й стрелковой дивизии имени Родимцева. Ее администрация и решила привести в порядок. А волгоградцы могут поучаствовать – разместить в парке фото своего деда-фронтовика.

- В августе будет обновлен внешний облик многометровой георгиевской ленты и инсталляции «Знамя», состоящей из фотографий фронтовиков, - рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин. Также сотрудники парка благоустроят прилегающую территорию.

В инсталляцию в мемориальной зоне может попасть и ваш родственник, защищавший нашу землю от фашистов. Жители Волгограда могут прислать фото из семейного архива с изображением своих родных – участников Великой Отечественной войны. Фотографии принимают до 10 августа по почте Centralpark2022@mail.ru.

Мемориальную зону в парке открыли в 2018 году, и сейчас пришло время его привести в порядок.