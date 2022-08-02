В Волгоградскую область из Казахстана завезли контрафактные автомобильные аксессуары

Фото: Астраханская таможня

На посту ДПС в Волгоградской области остановили грузовой автомобиль, который ехал из Казахстана. Фура везла коробки с детскими игрушками, аксессуарами и запчастями для машин. Таможенники провели осмотр, во время которого было выявлено 900 штук брелоков и наклеек на автомобиль с логотипом «LADA» и 64 тысячи шариковых ручек «ErichKrause», а также другой продукции с признаками контрафактности. Всего было более 81 тысячи подделок. Документы, подтверждающие факт таможенного оформления товаров на территории ЕАЭС, предоставлены не были. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Астраханской таможни.

Правообладатели подтвердили, что в фуре из Казахстана был контрафакт. Ущерб от незаконного использования товарных знаков составил порядка 16 миллионов рублей. Товары были изъяты. Были возбуждены 5 дел об административных правонарушениях. В полицию были направлены материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.