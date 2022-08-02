Лишь 40 процентов волгоградцев боятся заразиться коронавирусом

Женщины больше боятся заболеть и более ответственно относятся к своему здоровью и профилактике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис по поиску работы SuperJob провел актуальное исследование. Аналитики узнали об отношении волгоградцев к росту заболеваемости коронавирусом, которое наблюдается последние несколько недель. К сожалению, у 60 процентов опрошенных подобная статистика не вызывает никаких опасений. Они никак не меняют свой образ жизни и забыли про маски и другую профилактику. Испытывают страх лишь 40 процентов жителей Волгоградской области. 36 процентов боятся, но чуть-чуть. А 4 процента очень сильно переживают по поводу очередной волны эпидемии.

Кстати, женщины более эмоционально относятся к пандемии, поэтому и страха перед риском заболеть у них больше. Судя по опросу, молодые люди более беспечные, чем старшее поколение. Кстати, среди антипрививочников, тех, кто боится заболеть, очень мало. Они надеются на силу своего иммунитета, а многие до сих пор не верят в реальность коронавируса.