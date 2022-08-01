В пяти районах Волгограда отключат электричество 2 августа

5 районов Волгограда останутся без света во вторник Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник в Волгограде будут масштабные отключения электричества. Сотни домов будут обесточены на десятках улицах. Без света останутся жители многоквартирных и частных домов. Также не будет электроснабжения в нескольких СНТ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричества 2 августа не будет в пяти районах – в Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском.

В Тракторозаводском районе электричество отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Костюченко, 23, 25, 27, 33, 35, 37 ул. Мелиораторов, 1-7, 2-18, ул. Луконина, 1-5, 9-13, в СНТ Тюльпан, с 9.00 до 12.00 – на ул. Латошинской, 21, 28б, 30, 30б, 30д, 30к, 30л, 38б, 38в, 38г, 38к, 40к, 42б, 60-68. В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся ул. Пермская, 27-33, 33а, 37-43, 40-48, 50а, 52-54, ул. Василькурская, 29а, 29, 33а, 40-44, ул. Конотопская, 29-31, ул. Ногинская, 2-6, 9, пр-кт Маршала Жукова, 15-25, 31-39, ул. Унжинская, 43, 45, ул. Пионерская, 38-36, ул. Батурская, 1-7, 2, 4, 8, ул. Могилевская, 34. С 9.00 до 15.00 обесточенными будут дома на ул. Миусской, 2, ул. Продольной, 109-115, ул. Раздольной, 17-25, ул. Сульской, 1, 9, 15, ул. Полоцкой, 11, 12.

В Ворошиловском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители ул. Азизбекова, 2-18, 52-66, 68, ул. Карпинского, 8-50, 11, 15-19, 71, 71/1, ул. Саврасова, 13-51, 20-40, ул. Грановитой, 1-13, 2-8, 17, 20, 22, 63-71, 64-72, ул. Река Пионерка, 205а, 209, 211, 212, 230, ул. Семенова-Тян-Шанского, 3-37, 11а, 20/3, 22/61, 22/73, 22/74, 22/76, 22/77, 22/88, 22/97, 22/98, 22/98а, 22/99, 22/118, ул. Валдайской, 101-121, 102, 106-118, 122-134, 123-133, 137, 137а, 142, 143, 143а, 147, 148, 150а, 151а, 154-186, 155-185, 161/2, 185а, 186а, 189а, 196-214, 197-215, 200б, 201б, 208а, 209б, 216, 217-242, 218, 219а, 223, ул. Кузнецкой, 143-147, 166-172, 166а, 168а, 170а, 171, 172а, ул. Уржумской, 48, 50, ул. Чинаковской, 253-259, 254-260, 259а, 260а, ул. Максимовского разъезда, 100-110, 101-109, 160-164, 198-250, 159-165, 197-245, 197а, 198а, 203а, 206а, 241а, 214а, ул. Заслонова, 19-39, 20-42, ул. Немировича-Данченко, 20-24, 26в, 28-38, ул. Садовского, 19-41, 20-40, 23а, 36а, СНТ Рекорд. В Кировском районе с 9.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: ул. Зоологическая, 6-14, ул. Короленко, 1а-27а, пер. Короленко, 15-41, 38-40, пер. Короленко-I, 1-5а, 8, пер. Короленко-II, 3-7, ул. Красноуфимская, 1-21, 4-32, 4а, ул. Омская, 8, 9, ул. Розы Люксембург, 1-29, ул. Шумилова, 20, 22, ул. Жуковского, 11-15, 18-30, пер. Успенского, 11,

В Красноармейском районе света не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Компасной, 17-35, 18-36, ул. Штурманской, 19-37, 16-36, ул. Староладожской, 15-37, 16-48, ул. Гремяченской, 39-63, 67 пер. Штурманском, 5-15, 12, ул. Лениногорской, 15-35, 18-34, 35а, ул. Глубинной, 15-37, 16-38, ул. Мачтозаводской, 16-38.