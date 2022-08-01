В Волгограде на улице Огарева сузят проезд из-за замены трубопровода

Фото: Концессии теплоснабжения

В Ворошиловском районе Волгограда проходят работы на теплосети диаметром 300 миллиметров на улице Огарева. Из-за ремонта был разрыт асфальт напротив дома №22 по улице Рабоче-Крестьянской. В ночь на 31 июля был завершен первый обновления трубопровода, с 3 августа начнется второй. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессии теплоснабжения», бригады выполнят плановую замену ветхого участка трубопровода протяженностью 27 метров. Из-за этого проезд по улице Огарева между улицами Рабоче-Крестьянской и Ковровской с ночи 3 августа будет сужен.

После завершения всех работ на проезжей части положат новый асфальт.

Напомним, на прошлой неделе на улице Огарева во время гидравлических испытаний был выявлен ветхий трубопровод. Коммунальщики проводили работы, чтобы найти прохудившийся участок. На первом этапе бригады работали с использованием крупногабаритной техники круглосуточно.

- На период подготовки ко второму этапу для минимизации неудобств жителям подача горячего водоснабжения осуществляется в штатном режиме, - отметили в ресурсоснабжающей компании.