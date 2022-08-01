В Волгограде владельца автосалона судят за мошенничество на 23 млн

Коммерсанту грозит 10 лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время Центральный райсуд Волгограда вынесет вердикт владельцу автосалона, похитившему мошенническим путем 23 миллиона рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, преступление было совершено в 2014 году.

Обвиняемый поручил директору и учредителю оформить кредит на 15 млн рублей якобы на развитие компании. Однако затем все средства перевел на счета подконтрольных фирм. В этом же году он увел со счета фирмы 8,4 млн рублей, которые потратил на шикарную жизнь.

Несмотря на неоспоримые доказательства, собранные сотрудникам ГУ МВД по региону, мужчина отрицает вину.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - отметили в ведомстве.

Коммерсанту грозит 10 лет тюрьмы.