В Волгограде два мошенника обманывали сотрудников фитнес-клубов и саун

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградская прокуратура направила в Дзержинский районный суд материалы уголовного дела в отношении двух мошенников. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, сообщники 45 и 46 лет обманули несколько бизнесменов на 400 тысяч рублей. Один из мужчин находил предпринимателей в сфере досуговых услуг. Он позванивал сотрудников и вводил их в заблуждение. Второй помогал ему.

- Вводя в заблуждение сотрудников, 45-летний фигурант уголовного дела в срочном порядке просил передать курьеру денежные средства якобы для руководства, - сообщает прокуратура.

В итоге работники фитнес-клубов, саун передали порядка 400 тысяч рублей. Уголовное дело расследовали сотрудники ГУ МВД по региону. Мужчинам грозит по 5 лет тюрьмы.