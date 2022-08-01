В станице Волгоградской области выявили очаг африканской чумы свиней

Во время карантина запрещается выгуливать свиней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области очаг африканской чумы свиней выявили в станице Кременской Клетского района. Зараженных вирусом животных обнаружили в личном подсобном хозяйстве, где содержались 5 свиней. Диагноз АЧС подтвердился региональной ветеринарной лабораторией. Для предотвращения распространения заболевания карантин объявлен в станице Кременской в пятикилометровой зоне, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете ветеринарии Волгоградской области. Другие населенные пункты под карантин не попали.

Специалисты напоминают, что африканская чума свиней не представляет угрозы для здоровья человека. При этом эта очень опасна для животных, потому как против этого вируса нет лечения и вакцины.

- Остановить распространение вируса можно только карантинными мероприятиями, в том числе установкой постов в карантинной зоне, оборудованных дезинфекционными барьерами, - отметили в профильном региональном комитете.

Во время карантина в станице Клетского района запрещено выгуливать свиней, необходимо исключить контакт домашнего скота с дикими животными. Территории не должны загрязняться отходами животноводства. В хозяйствах разрешается использование только термически обработанных кормов. О случаях заболевания свиней следует сразу же сообщать в государственные ветеринарные учреждения.

Напомним, в 2022 году в Волгоградской области было выявлено 2 очага АЧС, в прошлом году - 4.