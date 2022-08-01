В Волгоградской области эвакуировали пассажиров поезда Анапа – Уфа

Поезд следовал из Анапы в Уфу. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области утром 1 августа экстренно эвакуировали пассажиров поезда, который следовал по маршруту Анапа – Уфа. Поступило сообщение о минировании пассажирского состава. Инцидент произошел в 10.23 на станции Петров Вал в Камышинском районе. В социальных сетях очевидцы рассказали, что к поезду прибыли кинологи, спасатели, скорая помощь. В пресс-службе Приволжской железной дороги сайту volgograd.kp.ru подтвердили эвакуацию поезда, который следовал с моря.

- В связи с оперативными мероприятиями, проводимыми транспортной полицией, на 1 час 25 мин был задержан пассажирский поезд №503 Анапа – Уфа, - отметили в компании.

К счастью, сообщение о минировании оказалось ложным. Поезд продолжил движение в Уфу. Железнодорожники предпринимают меры, чтобы пассажирский состав вернулся в свой график.