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Происшествия1 августа 2022 12:08

Под Волгоградом двухлетние близнецы выпали из окна

Малышей отделались испугом и легкими травмами
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Малышей осмотрели в больнице и отпустили домой.

Малышей осмотрели в больнице и отпустили домой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую субботу, 30 июля, в городе Камышин из окна второго этажа выпали двухлетние близнецы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, детей госпитализировали в районную больницу в вечернее время.

Как выяснилось позже, малыши остались без присмотра. Мама ненадолго отвлеклась на домашние дела, забыв закрыть окно. С это время любопытные дети залезли с дивана на подоконник, навалились на москитную сетку и рухнули вниз. К счастью, малыши отделались испугом и незначительными травмами.

- Дети находятся на амбулаторном лечении, в связи с отказом от стационарного лечения. Дети осмотрены специалистами поликлиники, состояние удовлетворительное, - уточнили в облздраве.

Родителям настоятельно советуют оснастить окна специальными замками.