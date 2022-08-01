В Волгограда обновляют освещение на улице Чуйкова

Фото: Администрация Волгограда

На прогулочной зоне по улице Чуйкова от музыкального театра до улицы Ковентри в Волгограде начали обновлять линию наружного освещения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, протяженность траншеи для монтажа линии наружного освещения составит 1400 погонных метров. После завершения благоустройства участка на верхней террасе набережной новые фонари появятся на каждой смотровой площадке.

Параллельно на улице Чуйкова от музтеатра до Ковентри укладывают основание для будущей пешеходной зоны. Помимо брусчатки будет уложен асфальт, подрядчик установит видеонаблюдение. В ближайшее время рабочие начнут монтировать систему автоматического полива, к растущим сейчас деревьям и кустарникам высадят более двух тысяч растений и уложат газон. На прогулочной зоне появятся 17 чугунных скамеек и 29 урн. Благоустройство участка верхней террасы набережной завершится к осени.

- В перспективе общественное пространство преобразится до памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Учитывая протяженность прогулочной зоны вдоль улицы Чуйкова, благоустройство разделят на несколько этапов, - отметили в мэрии.

Напомним, в Волгограде также заменят фонари на лестнице, которая идет от улицы Ковентри к Нулевой продольной. Там вместо исторических фонарей установят 20 новых чугунных мачт за 18 миллионов рублей.