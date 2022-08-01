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Политика1 августа 2022 11:35

Под Волгоградом простятся с 34-летним сержантом, погибшим на Украине

Куанша Дускалиева проводят в последний путь 2 августа
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память.

Вечная память.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во вторник, 2 августа, в селе Вербенское Николаевского района проводят в последний путь 34-летнего гвардии сержанта Куанша Дускалиева. Военнослужащий героически погиб в ходе специальной военной операции по защите мирного населения жителей Донбасса.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, похороны начнутся в 10 часов утра. На них будут присутствовать родные и близкие, коллеги и односельчане. Сержанта погребут с соблюдением всех воинских почестей.

Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего.