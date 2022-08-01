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Общество1 августа 2022 10:23

В Волгограде школьник пострадал от укуса паука

Ребенок находится в больнице
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Ребенок в больнице.

Ребенок в больнице.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больницу № 25 в Дзержинском районе Волгограда экстренно госпитализировали 12-летнего школьника, которого предположительно укусил паук. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного комитета здравоохранения, в настоящий момент ребенок находится в токсикологическом отделении. Ему оказали всю необходимую помощь. По предварительной информации, насекомое укусило ребенка на даче.

- Состояние пациента стабильное. Предположительно был укус паука Сака, - уточнили в облздраве.

Добавим, что за это лето каракурты покусали 12 жителей Волгоградской области.