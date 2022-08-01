Волгоградец получил 5 лет тюрьмы за обман знакомого на 1,3 миллиона рублей

Решение суда в законную силу не вступило Фото: Алексей ФОКИН

Городищенский районный суд Волгоградской области огласил приговор 35-летнему мужчине. Жителя Волгограда признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В декабре 2018 года он узнал, что сыну его знакомого грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Волгоградец предложил свою помощь, пообещав, что за 2,5 миллиона рублей решит проблемы с законом. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Мужчина, у сына которого возникли проблемы, передал часть денег в размере 1,3 миллиона рублей. После этого он понял, что знакомый его обманул, и обратился в полицию. Вину 35-летний волгоградец не признал. Суд наказал его лишением свободы сроком на 5 лет, который он должен провести в колонии общего режима. Фигуранта уголовного дела взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.