В Волгоградской области пенсионерка помогла полиции задержать телефонных мошенников

Задержанные курьеры забирали деньги у обманутых пенсионеров Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области уровень телефонного мошенничества не снижается. Почти ежедневно жители верят звонящим незнакомцам и отдают им крупные суммы денег. Чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди. Некоторые из них все же понимают, что их обманывают по телефону и помогают полицейским поймать мошенников. Так произошло в Камышине. 76-летней пенсионерке позвонили неизвестные, во время разговора ей говорили о совершении ДТП ее родственниками. Чтобы они избежали уголовной ответственности, нужно было передать деньги курьеру. Камышанка поняла, что ее обманывают, и позвонила в полицию. К пенсионерке за деньгами приехал курьер, который был задержан полицейскими с поличным. Были установлены и его подельники из Ставропольского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Было установлено, что задержанные в интернете нашли объявление о легком заработке. Нужно было приехать в Волгоградскую область, забирать деньги у жертв телефонных мошенников и переводить их организаторам. 3 пожилые жительницы Камышина в возрасте от 81 до 89 лет ранее передали курьерам в общей сумме около одного миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

- По ходатайству следователя задержанным – двоим ранее уже судимым 18-летним юношам и их 19-летнему товарищу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в региональном Главке МВД.

Устанавливаются все эпизоды преступной деятельности.