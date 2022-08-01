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Происшествия1 августа 2022 8:41

В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадали пенсионерка и девочка 5 лет

Их госпитализировали в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пострадавших госпитализировали.

Пострадавших госпитализировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 31 июля, в одну из больниц Волгограда госпитализировали пострадавших в ДТП 65-летнюю женщину и 5-летнюю девочку. Авария произошла около девяти вечера в Дзержинском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, 31-летний мужчина без водительских прав сел за руль «Форда».

- Двигаясь по улице Продольной со стороны Осипенко, при выезде на улицу Корсакова не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Сузуки» под управлением 61-летней женщины, -уточнили в полиции.

Находившиеся внутри «Сузуки» пассажирки получили травмы. По факту аварии проводится проверка.