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Происшествия1 августа 2022 8:19

В центре Волгограда на Новороссийской загорелась квартира в многоэтажке

Обошлось без жертв и пострадавших
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Горела квартира на 5 этаже.

Горела квартира на 5 этаже.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сообщение о пожаре в одной из многоэтажек на улице Новороссийская Центрального района Волгограда пришло на пульт дежурного в районе 10 утра 1 августа. Очевидцы сообщили, что из окна квартиры на 5 этаже валит дым. На месте пожарные расчеты были уже через несколько минут. Спасатели быстро организовали эвакуацию. 20 жильцов вывели через задымленный подъезд на улицу. С огнем справились достаточно быстро.

- Площадь пожара составила 7 квадратных метров. Горели домашние вещи. Причину ЧП еще предстоит установить, - сообщили в ведомстве.

Из подъезда эвакуировали 20 человек.

Из подъезда эвакуировали 20 человек.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

МЧС по Волгоградской области просит соблюдать элементарные меры безопасности. Не оставлять без присмотра включенными электроприборы, не использовать неисправную технику.