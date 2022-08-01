Для подготовки волгоградских школ к 1 сентября выделили 600 миллионов

У волгоградских школ остался месяц для подготовки к новому учебному году Фото: Алексей БУЛАТОВ

У школьников остался последний месяц каникул, и столько же времени есть у учебных заведений, чтобы подготовиться к 1 сентября. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 1 августа провел оперативное совещание, главной темой которого стало завершение подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году. В школах проходят ремонты, на что из бюджета было выделено свыше 600 миллионов рублей.

- В зданиях образовательных учреждений на плановой основе проводится замена окон, ремонт кровель. В школах области также выполняются работы по дополнительному освещению учебных кабинетов, приведению в порядок пришкольных территорий, ремонту спортивных залов и спортплощадок, - рассказал Андрей Бочаров.

До конца лета все запланированные ремонты в школах должны завершиться. Губернатор поставил задачи своим заместителям, региональному комитету образования и главам муниципалитетов обеспечить комплексную безопасность учеников, закупить бесплатные учебники к 30 августа, обеспечить учителей и работников школ всеми необходимыми выплатами. Не осталась без внимания ситуация с коронавирусом. В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, в регионе должны подготовить план оперативного реагирования системы образования Волгоградской области.