Волгоградцам и гостям предлагают 40 патриотических турмаршрута

У волгоградцев и гостей города огромный выбор для историко-патриотического путешествия.

В Волгоградской области продолжают готовиться к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве. Особую актуальность получили сейчас туристические маршруты, связанные с местами воинской славы. Их в Волгоградской области около 40. Волгоградцы и гости города могут потратить один день на экскурсии по Волгограду, а могут отправиться на несколько дней в область. Съездить на родину Маресьева в Камышин, посетить «Солдатское поле» в селе Россошка, посмотреть на место соединения фронтов в Пятиморске или прогуляться по городу воинской славы Калач-на-Дону.

Есть организованные экскурсии, но никто не запрещает спланировать и организовать поездку самостоятельно. Для путешественников работают сотни кафе, к услугам 386 гостиниц и хостелов.

О турмаршрутах можно узнать по телефону Туристического информационного центра (8442) 52-98-93.