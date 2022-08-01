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Происшествия1 августа 2022 7:43

Пытался перелезть с общего балкона на свой: в Волгограде у общежития нашли тело мужчины

По предварительной информации, погибший сорвался с высоты 5 этажа
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Следственный комитет организовал проверку.

Следственный комитет организовал проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 31 июля, у общежития на улице Колпинской в Дзержинском районе Волгограда обнаружили тело 62-летнего местного жителя. К сожалению, к приезду медиков мужчина уже был мертв. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, он получил смертельные травмы при падении с высоты пятого этажа.

Известно, что волгоградец проживал в комнате на пятом этаже один. В тот день он вышел, захлопнул дверь, а когда вернулся, не смог ее открыть - ключи остались внутри. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил перелезть с общего балкона на свой. В итоге сорвался вниз.

- Иных повреждений, кроме полученных в результате падения с высоты, не обнаружено. Признаки криминального характера смерти отсутствуют, организована проверка, - резюмировали в следкоме.