Жителя Волгоградской области убило болгаркой в гараже

Мужчина получил смертельные травмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

46-летний житель Урюпинска погиб от страшных травм во время работы с болгаркой. Трагедия произошла днем 30 июля в гараже частного дома на улице Малая Песчаная. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчина решил отрезать ручку сковороды. При этом защитного кожуха на инструменте не было. Во время работы полотно пилы отскочило, причинив смертельные травмы.

Тело погибшего обнаружила мама, которая в поисках сына позже зашла в гараж. Она и вызвала сотрудников правоохранительных органов. По предварительной информации, смерть мужчина наступила из-за полученных травм.

- Иных телесных повреждений не обнаружено, признаков криминального характера смерти нет. Организована проверка, - сообщили в следкоме.