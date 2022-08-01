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Происшествия1 августа 2022 7:23

Под Волгоградом 39-летнего мужчину насмерть засыпало зерном

Следком организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Организована проверка.

Организована проверка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские следователи начали проверку по факту гибели 39-летнего жителя хутора Суховский Алексеевского района. По предварительно информации, мужчину насмерть засыпало зерном. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, погибший работал в зернохранилище – привозил убранную с полей пшеницу на склад.

Около семи часов вечера хуторянин привез очередной груз на «КамАЗе». Он открыл рычаг правого борта, но отойти не успел. Тонны зерна придавили мужчину, он получил смертельные травмы.

- Будут установлены лица, ответственные за соблюдение техники безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в следкоме.