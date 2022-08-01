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Общество1 августа 2022 7:11

В Волгограде для новой ливневки построят по 2 коллектора и ЛОСа

Ливневую канализацию обустраивают на строящемся участке Первой продольной
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Архив администрации Волгоградской области

Фото: Архив администрации Волгоградской области

Вместе со строительством нового участка Первой продольной магистрали в Кировском районе Волгограда стартовало обустройство системы ливневой канализации. Для нее возведут 2 коллектора, которые будут находиться на каждой стороне будущей дороги, и 2 локальных очистных сооружения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, отток воды с проезжей части обеспечат несколько сотен дождеприемников.

Общая протяженность двух коллекторов на новом участке Первой продольной составляет около 4,7 километра. Рабочие сделают дренажную систему и 2 ЛОСа. После этого начнется устройство насыпи под дорожное основание.

Отметим, строительство участка Первой продольной от улицы Максима Загорулько до улицы Кирова стартовало в начале этого года. Срок работ по возведению магистрали составит 19 месяцев. Общая протяженность новой дороги составит 2,2 километра. Сейчас подрядчик выполняет подготовительные работы, в том числе переустройство свыше 20 линий коммуникаций, разрабатывает земляное полотно.