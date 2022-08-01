Волгоградке дали четыре года за связь с запрещенной террористической организацией

Девушка полностью признала свою вину. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Южный военный округ вынес приговор жительнице Волгограда. 25-летнюю женщину обвиняли в работе мусульманской террористической организации «Исламского государства», деятельность которой запрещена в России.

Как сообщили в УФСБ по Волгоградской области, волгоградка в марте 2015 года уехала жить в Сирию, в этой стране она принимала участие в пособничестве терроризму. В 2021 году она вернулась, и ее сразу же задержали в терминале «А» аэропорта Внуково.

Она призналась в предъявляемых ей преступлениями. Дала подробные показания, как попала в Сирию, кто ей помогал, где жила, что делала в составе «Исламского государства».

Она обратилась с заявлением о явке с повинной. Учитывая ее чистосердечное признание и раскаяние, волгоградку приговорили к 4 года колонии общего режима.