Под Волгоградом нашли дом осиротевшему псу, который до сих пор ждет умершую хозяйку

Скульптура Хатико, который ждет хозяина. Фото: Архив "КП"

Общими усилиями псу по кличке Ричи из Камышина нашли дом в городе Волжский Волгоградской области. Напомним, недавно хозяйка животного умерла, а сам Ричи оказался на улице. Но он продолжает сидеть у дверей многоэтажного дома, никуда не уходит даже за пищей. Местные жители между собой называют пса Хатико и заботливо подкармливают его

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, псу все-таки нашли дом. Девушка из Волжского Мария готова приютить питомца, однако требуется помощь с перевозкой. Неравнодушные жители региона могут заявить о возможности отвезти пса в город-спутник в обсуждениях данной темы в ВКонтакте (ссылка).