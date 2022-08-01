В Комсомольском саду Волгограда неделя будет начинаться с танцев

Волгоградцам предлагают зажечь под звуки сальсы, бачаты и хастла.

В Комсомольском саду Волгограда решили добавить красок в последний месяц лета. С 1 августа добавили культурную программу на понедельники и вторник. В понедельник с 19-00 каждую неделю будет звучать музыка сальсы, бачаты, хастла и других танцевальных направлений. Волгоградцев, уже умеющих танцевать или собирающихся научиться, приглашают зажечь под отличный звук и в хорошей компании. Тренеры обещают устраивать мастер-классы для всех желающих.

По вторникам организаторы анонсировали программу для детей «Дискотека мыльных пузырей». Начало в 18-00.

- Аниматоры из команды «Мастерской праздника «ЛАЙМ»» будут целый час танцевать с гостями дискотеки и развлекать их всяческими подвижными интересностями, - обещают в Комсомольском саду.