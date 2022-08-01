Многословность, накопительство вещей: волгоградский психиатр рассказала о признаках деменции

Необходимо обратиться к врачу. Фото: Светлана Макеева

Деменция – болезнь пожилых людей, поэтому к родственникам старшего возраста необходимо относиться с особым вниманием. Главврач «Волгоградской областной клинической психиатрической больницы» Инна Замятина рассказала volgograd.kp.ru, как распознать заболевание.

По словам психиатра, нужно учесть факторы риска. Это возраст старше 65 лет, хронические болезни (сахарный диабет, гипертония, ожирение, депрессия, вредные привычки). На фоне развития деменции появляются такие признаки как многословность, склонность к накопительству вещей, потеря интереса к любимому занятию, перепады настроения, потеря во времени и пространстве.

- Человек с симптомами деменции, должен обратиться к терапевту или неврологу. Доктор пообщается с пациентом, выпишет направление на анализы, уточнит диагноз и назначит лечение, - советует Инна Замятина.