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Политика1 августа 2022 6:27

В спецоперации на Украине погиб волгоградский политтехнолог Александр Карпенко

52-летний волгоградец защищал Донбасс добровольцем
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Волгоградское региональное отделение ЛДПР

Фото: Волгоградское региональное отделение ЛДПР

В специальной военной операции на Украине погиб политтехнолог из Волгограда, один из основателей регионального отделения ЛДПР Александр Карпенко. 52-летний волгоградец отправился участвовать в СВО добровольцем. Известно, что погиб мужчина 2 июля. Накануне, 31 июля, Александра Карпенко проводили в последний путь в родном городе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в областном отделении ЛДПР.

Александр Карпенко стоял у истоков партии в Волгоградской области, был ее координатором и проводил предвыборные кампании разных уровней. Он был офицером запаса, кавалером ордена Красной Звезды. В спецоперации Александр Карпенко принимал участие с весны.