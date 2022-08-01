В спецоперации на Украине погиб волгоградский политтехнолог Александр Карпенко

Фото: Волгоградское региональное отделение ЛДПР

В специальной военной операции на Украине погиб политтехнолог из Волгограда, один из основателей регионального отделения ЛДПР Александр Карпенко. 52-летний волгоградец отправился участвовать в СВО добровольцем. Известно, что погиб мужчина 2 июля. Накануне, 31 июля, Александра Карпенко проводили в последний путь в родном городе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в областном отделении ЛДПР.

Александр Карпенко стоял у истоков партии в Волгоградской области, был ее координатором и проводил предвыборные кампании разных уровней. Он был офицером запаса, кавалером ордена Красной Звезды. В спецоперации Александр Карпенко принимал участие с весны.