Клещи покусали 1315 волгоградцев в этом году

Присосавшихся клещей необходимо сдавать в лабораторию для анализа. Фото: Александр БОЙКО

В Волгоградской области клещи продолжают атаковать волгоградцев. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с укусами опасных членистоногих обратились в больницы 1315 человек с начала 2022 года. Пока новых случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) на новой неделе не выявили. До этого лаборатории подтвердили два пациента с КГЛ: в Городищенском и Котельниковском районе.

Медики напоминают, что если в течение 14 дней после укуса клеща у вас поднялась температура, место укуса покраснело, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Чтобы уберечься от клещей, необходимо хорошо осматривать одежду и тело после прогулки: будь это парк возле дома или лес. Если идете в лес, лучше надеть рубашку с длинным рукавом и плотными манжетами, закрытую обувь и брюки, которые лучше заправить.