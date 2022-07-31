Жители Волгограда отмечают День ВМФ

По улицам ездят колонны автомобилей с флагами ВМФ Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По всей России 31 июля отмечается День Военно-морского флота. Праздничные мероприятия проходят и в Волгограде. С утра в воскресенье волгоградские моряки возложили цветы и венки к памятникам. На Центральной набережной в честь Дня ВМФ у «Гасителя» прошел торжественный митинг.

В течение дня волгоградцы в бескозырках, тельняшках и с Андреевскими флагами гуляют по улицам города. Сослуживцы делятся воспоминаниями армейских лет и делают фотографии. По центральным дорогам Волгограда проезжают колонны автомобилей, из окон которых развеваются флаги ВМФ и звучат песни моряков. Друг друга отслужившие на флоте горожане приветствуют сигналами клаксонов.