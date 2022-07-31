В шести районах Волгограда отключат электричество 1 августа

В Волгограде света в понедельник не будет в шести районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде 1 августа многих жителей ждет отключение электричества. Свет в течение понедельника не будет как в многоквартирных, так и в частных домах в шести районах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Загорской, 1, 3, 5, 7. В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 свет отключат на ул. Смирнов, 1а, 1-19, 2-16, ул. Жданова, 2-22, 5-43, ул. Ломоносова, 10а, 10-18, 15-41, 18/1, 20-36, 36а, 40, 46, 47, 48, 52, 55, ул. Типографской,40, в пер. Смирнова, 1-7, 2, 4, пер. Вязниковском, 3-7, 24-28.

В Дзержинском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. 8-й Воздушной Армии, 29, 31, 33, 35, 37. В Ворошиловском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 в домах №20-40 и 33-51 на ул. Саврасова. В Советском районе электроэнергии с 9.00 до 15.00 не будет на ул. Угловой, Баскакова, Даманской.

В Красноармейском районе электричество с 9.00 до 17.00 отключат на ул. Шадринской, 1-3, 2-6, ул. Караванной, 56-86, ул. Светлоярской, 39-89, 52-70, ул. Палласовской, 3, 23, с 9.00 до 14.00 – на ул. Вучетича, 5, ул. Бахтурова, 1, 3, ул. Голубева, 4, 6, 6а, 8, 12, 14, 16, ул. Ломакина, 2.