Август в Волгоградской области начнется с экстремальной жары

Август в Волгограде начнется с экстремальной жары Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впереди остался заключительный летний месяц. И в Волгоградской области в начале августа будет экстремальная жара до +38 градусов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС. Такой прогноз погоды ожидается в течение трех предстоящих дней.

Первые августовские дни будут очень жаркими, при этом местами могут пойти небольшие дожди с грозами и с порывами северо-восточного ветра до 14-19 м/с. В ночь на 1 августа по области температура воздуха составит +18...+23º, при прояснении +13...+18º, днем +29...+34º, местами до +38º. В Волгограде ночью +20...+22º, днем в понедельник +34...+36º.

Такой же прогноз ожидается на 2 августа. По области ночью будет +19...+24º, при прояснении +14...+19º, днем +29...+34º, местами до +38º. В областном центре +22...+24º; днем +33...+35º.

3 августа в ночные часы в районах региона +19...+24º, в северной части при прояснении +14...+19º, днем +27...+32º, местами до +37º. В Волгограде в среду ночью +22...+24º, днем +33...+35º.

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