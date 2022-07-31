Молодые волгоградские родители в июле называли своих детей Феврониями, Инджи и Спартаками

В Волгоградской области назвали редкие и популярные имена у малышей, родившихся в июле Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые молодые родители стараются дать своему ребенку довольно необычные имена. В Волгоградской области определили, какие имена у новорожденных малышей были самыми редкими и распространенными в июле. Как рассказали сайту в региональной службе ЗАГС, в течение второго летнего месяца родившихся девочек называли Августинами, Айлинами, Анисами, Деями, Инджи, Любамирами и Феврониями – это самые редкие имена. У мальчиков такими стали Азарий, Алпаслан, Зубайра, Радмир, Савва, Спартак и Янис.

- К, слову Февроний в Волгограде и области проживает несколько, причём последний раз такое имя дочери родители давали в советские времена. Самой младшей из волгоградских Февроний больше 70 лет, - отметили в службе ЗАГС.

Самыми популярными женскими именами в июле стали Арина, Валерия, Варвара, Василиса, Вероника, Ева, Мария, София. Мальчиков в Волгоградской области чаще всего называли Артемами, Александрами, Дмитриями, Кириллами, Максимами, Матвеями, Миронами и Михаилами.

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