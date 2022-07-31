В Волгограде во второй раз ищут подрядчика для реставрации памятника Т-34

Фото с сайта госзакупок

В Волгограде снова пытаются найти подрядчика, который отреставрирует памятник танку Т-34 на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе. Начальная цена аукциона 4 миллиона 246 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок. Столько же предлагалось за ремонт объекта культурного наследия и во время первых торгов. Но никто не изъявил желания привести в порядок памятник Т-34, аукцион был признан несостоявшимся.

Объект находится в неудовлетворительном состоянии. У постамента отваливаются плиты, у самого танка обшарпалась краска. Во время реставрации подрядчик должен очистить и покрасить Т-34, провести его грунтовку. По проекту предусматриваются ремонт постамента и асфальтирование территории вокруг него. Также высадят газон и растения.

Организации, которые решат принять участие в аукционе по восстановлению объекта культурного наследия, могут подать заявки до 8 августа. Если подрядчика все же отберут и с ним подпишут контракт, он должен выполнить работы до 1 ноября 2022 года.