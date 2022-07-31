На первой неделе августа горячую воду отключат в трех районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Для некоторых жителей Волгограда август начнется с коммунальных неудобств. В начале новой недели в областном центре произойдет плановое отключение горячей воды. Оно необходимо для подготовки оборудования, теплосетей и котельных к новому отопительному сезону. С 1 августа без горячей воды останутся жители двух районов – Центрального и Красноармейского, также в течение недели греть кастрюли с водой предстоит горожанам из Советского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессии теплоснабжения», у ряда потребителей подача горячей воды прекращается на 1-3 дня. У некоторых ее не будет почти 2 недели.

В Центральном районе с 1 по 3 августа горячую воду отключат на улицах Пархоменко, Новороссийской, Двинской, Невской, Ткачева, Рокоссовского, Днестровской, Хиросимы, Селенгинской, Нурадилова. В Красноармейском районе коммунальные неудобства с 1 по 2 августа возникнут у жителей улиц Героев Малой Земли, Сидорова, Алийской, Судостроительной, Электростальской. 3 августа из крана будет течь только холодная вода в домах в поселке Южном, с 3 по 4 августа – на улицах Лазоревой, Минской, Фролова, Луговой. В Советском районе горячей воды не будет со 2 по 3 августа на улицах Тулака, Туркменской, Авиаторской, Льва Толстого, Аджарской, Карла Маркса, Ярославской. С 4 по 15 августа греть кастрюли придется на проспекте Университетском, улицах 35-й Гвардейской, Родниковой, Богданова, академика Королева, Автомобилистов, 50-летия ВЛКСМ, Славской, Полухина, Алексеевской, Тормосиновской, Даугавской, Петровской, Калининградской, Краснопресненской, переулке Удмурстком.

График отключений горячей воды в Волгограде в августе с подробными адресами читайте по ссылке.