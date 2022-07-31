В Волгограде мужчина погиб в перевернувшейся машине

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Обстановка на дорогах в Волгограде и области очень тревожная, ежедневно люди получают травмы в ДТП. Не обходится без смертельных аварий. Вечером 30 июля в Советском районе Волгограда один человек погиб в аварии на улице Казахской. 36-летний водитель за рулем «Chery» не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и перевернулась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия смертельные ранения получил 58-летний пассажир автомобиля. Он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Напомним, утром 31 июля в Иловлинском районе области в ДТП погибли четверо парней. Машина вылетела с дороги и упала с крутого обрыва.