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Происшествия31 июля 2022 8:26

В Волгограде ночью эвакуировали людей с севшего на мель в Волге катера

Инцидент произошел напротив Тракторозаводского района
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

Фото: Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

В Волгограде в ночь с 30 на 31 июля на единый номер 112 поступил сигнал о помощи с катера. 16-тонное судно село на мель в Волге напротив Тракторозаводского района. На борту было 10 человек, в том числе пятеро детей от двух лет. На место выдвинулись специалисты подразделения Аварийно-спасательной службы Волгоградской области, которые провели эвакуацию пассажиров и экипажа катера. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

- Эвакуацию граждан провел на катере «Неман» начальник Тракторозаводского ПСП Бурханов Евгений Геннадьевич, - сообщили в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Спасательная операция продлилась менее часа. Никому из эвакуированных медицинская помощь не потребовалась. Стаскивать судно с мели не придется. Как только прибудет вода в Волге, катер снова станет на плаву.