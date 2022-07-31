В Волгограде ночью эвакуировали людей с севшего на мель в Волге катера

Фото: Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

В Волгограде в ночь с 30 на 31 июля на единый номер 112 поступил сигнал о помощи с катера. 16-тонное судно село на мель в Волге напротив Тракторозаводского района. На борту было 10 человек, в том числе пятеро детей от двух лет. На место выдвинулись специалисты подразделения Аварийно-спасательной службы Волгоградской области, которые провели эвакуацию пассажиров и экипажа катера. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

- Эвакуацию граждан провел на катере «Неман» начальник Тракторозаводского ПСП Бурханов Евгений Геннадьевич, - сообщили в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Спасательная операция продлилась менее часа. Никому из эвакуированных медицинская помощь не потребовалась. Стаскивать судно с мели не придется. Как только прибудет вода в Волге, катер снова станет на плаву.