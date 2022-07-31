В Волгоградской области каждый третий житель – пенсионер

В Волгоградской области проживает более 700 тысяч пенсионеров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградстат опубликовал данные по количеству пенсионеров, которые проживают в Волгоградской области. На 1 июня 2022 года в регионе было 716 173 пенсионера. Более 17% из них вынуждены работать. Численность Волгоградской области на начало лета составляла 2 449 800 человек. Таким образом, каждый третий житель региона является пенсионером. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Инфографика Волгоградстата

В регионе самое большое число пенсионеров в Волгограде – 282 036 человека. Во всех районах области их меньше – 242 521 пенсионер. В Волжском проживает 88 536 человек, которые по возрасту могут уйти на заслуженный отдых и не работать.

Средняя пенсия в Волгоградской области составляет 17 402 рубля.