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Общество31 июля 2022 6:08

В воскресенье в Волгограде воздух раскалится до 32 градусов

По Волгоградской области 31 июля будет еще жарче
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Последний день июля в Волгограде будет жарким

Последний день июля в Волгограде будет жарким

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области очень жаркая погода будет в последний день июля. Столбики термометров поднимутся до +33 градусов, причем это в тени. Утром в воскресенье в некоторых районах региона небольшой дождь, днем по области и в Волгограде без осадков. Северо-восточный ветер 31 июля будет дуть со скоростью 6-11 м/с, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

Днем по области температура воздуха составит +28...+33º, в Волгограде воздух раскалится до +30...+32º.

В начале новой недели жара в Волгоградской области будет только усиливаться. Так 2 августа ожидаются +35 градусов.

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