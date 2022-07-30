Под Волгоградом ребенок отравился грибами

Школьник находится на лечении в больнице №25. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Еще с весны волгоградские любители тихой охоты начинают свой сезон. В этом году из-за дождей грибники собирают хороший урожай. Он идет на закрутку, заморозку, и разные блюда. Правда, пробовать их можно исключительно взрослым и с осторожностью детям старше 14 лет. К сожалению, не все это правило соблюдают. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, в токсикологический центр больницы №25 накануне поступил мальчик из Среднеахтубинского района.

9-летний школьник поужинал вместе с родителями грибами. Ребенку стало плохо. Родные вызвали ему «скорую» и та доставила его к специалистам. Сейчас состояние юного пациента оценивается как средняя степень тяжести. После выписки ему еще долго придется восстанавливаться.

Как сообщает Роспотребнадзор, в организме детей нет ферментов, которые могут переваривать грибы, поэтому их употребление в юном возрасте так опасно.