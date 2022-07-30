«Ротор» всухую обыграл в гостях «Спартак-Нальчик»

Капитан "Ротора" хорошо размялся перед матчем и забил два гола. Фото: СК "Ротор".

Второй матч подряд волгоградцы побеждают всухую. 30 июля команда Алексея Стукалова в Нальчике играла с местным «Спартаком». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме преимущество «Ротора» было не столь очевидным. Если посмотреть на статистику, то более предпочтительные цифры у хозяев поля. Однако удар капитана команды Ризвана Ахмедханова на 45-й минуте оказался поистине высокоточным. Мяч попал в «девятку» ворот «Спартака».

Во второй половине встречи футболисты из Волгограда подтвердили свои амбиции на победу в чемпионате и полностью контролировали ход встречи. Спустя 8 минут после стартового свистка Ризван Ахмедханов оформил дубль. Отметим и голкипера «Ротора» Никиту Кокорева, который второй матч подряд сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Таким образом подопечные Алексея Стукалова по итогам двух стартовых туров выходят на чистое первое место во Второй лиге.

В Нальчике «Ротор» поддерживали около 60 волгоградских болельщиков. Ближайшие два матча против «Машука-КМВ» и «Биолога» из Новокубанска «Ротор» проведет на «Волгоград Арене». Игры пройдут 7 и 14 августа. Время начала матчей 19.00.