В Волжском ждут от Москвы поддержки проекта по расчистке русла Ахтубы

От Ахтубы зависит не только отдых волоградцев, но и вся экосистема поймы.

Ахтуба – одна из любимых рек для отдыха и рыбалки не только среди волжан, но и волгограцев. С каждым годом ее русло мелеет, зарастает тиной. Если ситуацию не исправить, от большой реки останется ручеек.

- Ахтуба является не только местом отдыха, но и источником питьевого водоснабжения многих городов и поселков нашего региона и Астраханской области, - сообщают в МБУ «Служба охраны окружающей среды».

Администрация Волжского подготовила проект расчистки дна. Он уже прошел экспертизу, его одобрили в Нижне-Волжском бассейновом управлении и рекомендовали для включения в федеральную программу «Экология». Расчистка десяти километров реки от истока до моста на остров Зеленый обойдется в 200 миллионов рублей. Таких денег в бюджете города-спутника нет. Поэтому и нужно добиться федерального финансирования. Вопрос должен решиться уже этой осенью.