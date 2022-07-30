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Происшествия30 июля 2022 14:07

Волгоградец впал в кому после чистки колодца в поселке Ерзовка

Мужчина получил отравление сероводородом
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
"Скорая" доставила мужчину в больницу, сейчас он в реанимации.

"Скорая" доставила мужчину в больницу, сейчас он в реанимации.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧП произошло 29 июля днем в рабочем поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. 60-летний рабочий чистил колодец по улице Промышленная, но был без специальной маски. Он получил сильное отравление сероводородом. Коллеги вытащили его из опасного места уже без сознания. Он впал в кому. На место происшествия вызвали медиков, полицию.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, мужчина до сих пор находится в коме. Состояние оценивается как тяжелое, врачи продолжают его лечение в реанимационном отделении.

Следователям предстоит разобраться в происшествии. Кто должен был следить за соблюдением техники безопасность, прошел ли рабочий необходимый инструктаж.