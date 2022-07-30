Волгоградец впал в кому после чистки колодца в поселке Ерзовка

"Скорая" доставила мужчину в больницу, сейчас он в реанимации. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧП произошло 29 июля днем в рабочем поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. 60-летний рабочий чистил колодец по улице Промышленная, но был без специальной маски. Он получил сильное отравление сероводородом. Коллеги вытащили его из опасного места уже без сознания. Он впал в кому. На место происшествия вызвали медиков, полицию.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, мужчина до сих пор находится в коме. Состояние оценивается как тяжелое, врачи продолжают его лечение в реанимационном отделении.

Следователям предстоит разобраться в происшествии. Кто должен был следить за соблюдением техники безопасность, прошел ли рабочий необходимый инструктаж.