Волгоградского ветерана подполковника Виктора Тупикова поздравили с 95-летним юбилеем

Виктор Тупиков был рад гостям.

На 95-летие участник Великой Отечественной войны Виктор Тупиков принимал множество гостей. Наведались к ветерану и коллеги: руководство и молодые сотрудники Управления ФСБ по Волгоградской области и Пограничного управления ведомства. Было много теплых слов, воспоминаний и подарков.

Ветеран вспомнил, как начинал свою боевую службу. Его призвали в 1944 году и направили на курсы снайперов в 61-й запасной полк НКВД. В 1945 году он принимал участие в борьбе с украинскими националистами во Львовской области. Затем свою жизнь связал со службой Отечеству в Тихоокеанском, Украинском, Камчатском, Юго-Западном пограничных округах. Более 40 лет занимался просветительской работой среди волгоградской молодежи, развивал ветеранское движение в регионе.

Среди наград Виктора Тупикова орден Отечественной войны 2 степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За отличие в охране государственной границы СССР» и другие знаки отличия.