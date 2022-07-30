Масштабная ярмарка на «Волгоград-Арене» собрала тысячи участников

Продукцию можно было дегустировать. Фото: администрация Волгоградской области

На «Волгоград Арене» в Волгограде сегодня тысячи участников. Но пришли они сюда не футбол смотреть, а участвовать в масштабном фестивале «Волга-Дон Агро Фест». Производители различной сельхозпродукции представили свой товар лицом. Где-то лучшие волгоградские помидоры, где-то мягкий сыр, где-то сладости. Получился большой «праздник живота». И все местное, натуральное. Районы показали, чем они богаты и рады гостям.

Побывали на мероприятии и чиновники.

- Сегодня представлена продукция не только крупных компаний — а вы знаете, что их количество у нас существенно прибавилось, но и фермерских хозяйств, кооперативов, которые в том числе наладили выпуск готовой продукции с государственный поддержкой, - дал оценку мероприятия заместитель губернатора Василий Иванов.

Часть продукции давали дегустировать, часть продавали. Многие из посетителей очень жалели, что не весь товар можно было купить. Но людей приглашали в гости в районы.

Кроме рядов с колбасами, сырами и прочими вкусностями, были информационные стенды, на которых рассказывали о достопримечательностях волгоградского края.